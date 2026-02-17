Делегация РФ во главе с Мединским вылетела на переговоры в Женеву

Делегация РФ во главе с Мединским вылетела на переговоры в Женеву

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским отправилась на трехсторонние переговоры в Женеву, заявил ТАСС источник. По его словам, борт вылетел по расписанию, несмотря на трудные погодные условия.

Самолет поднялся в воздух из одного из московских аэропортов. Предполагается, что воздушное судно приземлится в Швейцарии 17 февраля рано утром.

Ранее сообщалось, что вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре станет одной из тем предстоящих трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Идея «энергетического перемирия» обсуждается на фоне продолжающихся взаимных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Кроме того, участие в мероприятии примет глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Немецкое издание Berliner Zeitung тем временем писало, что предоставление Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, включая размещение европейских войск, создает риск расширения конфликта. По информации журналистов, несколько тысяч солдат не смогут предотвратить возобновление боевых действий.