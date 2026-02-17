Трехсторонние переговоры в Женеве закрыли для журналистов

Журналистам не разрешили присутствовать на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и Соединенными Штатами в Женеве, сообщил МИД Швейцарии. Сотрудникам СМИ будут доступны видеозаписи прибытия делегаций и фотографии начала переговоров, передает РБК.

Швейцария организует медиацентр в аудитории комплекса Domaine de la Pastorale для освещения трехсторонних переговоров прессой. Количество мест ограничено, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре станет одной из тем предстоящих трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Идея «энергетического перемирия» обсуждается на фоне продолжающихся взаимных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Кроме того, участие в мероприятии примет глава РФПИ Кирилл Дмитриев.