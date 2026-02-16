Более 50 рейсов задержались в Москве из-за снегопада SHOT: более 50 рейсов задержались в Москве из-за непогоды

Более 50 рейсов задержано в аэропортах московского авиаузла, сообщил Telegram-канал SHOT. В материале отмечается, что ситуация сложилась на фоне снегопада, сильного ветра и плохой видимости.

По данным SHOT, из-за непогоды в Шереметьево задерживается на прибытие больше 30 рейсов, во Внуково — больше 20, в Домодедово — около 10. Некоторые самолеты вынуждены уходить на запасные аэродромы, в том числе в Пулково. Массовых отмен вылетов пока не наблюдается, но задержки уже зафиксированы.

Ранее стало известно, что Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Саратова. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

12 февраля в московских аэропортах из-за сильного снегопада также было задержано около 50 рейсов. В частности, в аэропорту Шереметьево три самолета не могли вылететь, включая рейс в Петропавловск-Камчатский, который был перенесен на следующий день. На прилет также было задержано 21 воздушное судно. Представители Шереметьево заверили, что ситуация находилась под контролем и снег оперативно убирали со взлетно-посадочной полосы.