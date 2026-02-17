Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 01:24

Международный центр Рерихов выиграл битву за картины у прокуратуры

Мосгорсуд отменил передачу государству 272 картин семьи Рерихов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мосгорсуд удовлетворил жалобу Международного центра Рерихов и вернул 272 картины, передает РИА Новости. До решения суда полотна Николая Рериха и его сыновей были изъяты в пользу государства.

Судебное постановление полностью отменено, — заявили в суде.

Ранее Московский городской суд утвердил мировое соглашение между композитором Алексеем Рыбниковым и Apple Music. До этого суд наложил запрет на скачивание и распространение песни «Бу-ра-ти-но». Всего под ограничения подпали 247 композиций.

До этого в Подмосковье была раскрыта кража коллекции картин академика Виктора Карцева стоимостью 32 млн рублей. Преступник проник в научный институт, где хранились полотна, перелез через забор и по пожарной лестнице забрался на чердак.

Кроме того, в Москве перед судом предстанет 39-летний тренер поп-ММА Заур Исмаилов, обвиняемый в осквернении памятника ветеранам МЧС России, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Инцидент произошел в декабре прошлого года и вызвал широкий общественный резонанс после публикации видео в соцсетях.

