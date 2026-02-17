Россиянам напомнили важный нюанс при оплате за общедомовое имущество Экономист Климанов: за неиспользуемое общедомовое имущество тоже надо платить

Собственники должны платить за общедомовое имущество, даже если не пользуются им, заявил доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, граждане добровольно принимают на себя обязательства по оплате такого вида услуг при заселении в многоквартирный дом.

Вы обязаны заботиться о том имуществе, которое к вам попадает. В том числе и той части, которая касается общедомового имущества. Если человек говорит, что он этим не пользуется, значит, он живет в каком-то другом правовом пространстве и поле, — отметил эксперт.

