Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 01:26

Россиянам напомнили важный нюанс при оплате за общедомовое имущество

Экономист Климанов: за неиспользуемое общедомовое имущество тоже надо платить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Собственники должны платить за общедомовое имущество, даже если не пользуются им, заявил доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, граждане добровольно принимают на себя обязательства по оплате такого вида услуг при заселении в многоквартирный дом.

Вы обязаны заботиться о том имуществе, которое к вам попадает. В том числе и той части, которая касается общедомового имущества. Если человек говорит, что он этим не пользуется, значит, он живет в каком-то другом правовом пространстве и поле, — отметил эксперт.

Ранее эксперт по ЖКХ и юрист Константин Крохин сообщил, что за отсутствие регистрации в съемном жилье предусмотрен штраф до 7 тыс. рублей. По его мнению, идея об отмене этого закона — лишь пиар-ход.

Тем временем выяснилось, что за несанкционированные рисунки в лифте могут назначить штраф в размере 40 тыс. рублей. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь указал, что умышленное повреждение имущества может обернуться исправительными работами. Если изображение нанесено в общественном месте, что можно отнести и к лифтам, то это может быть квалифицировано как вандализм по статье 214 УК РФ. Если ущерб признан незначительным, то размер штрафа за повреждение имущества может составить 300–500 рублей.

экономисты
деньги
имущество
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Близ Мелитополя сбили более пяти украинских БПЛА
«Готов отдать все медали»: Шипулин о нейтральном статусе россиян
ВСУ обрушили дроны на российский город
Трехсторонние переговоры в Женеве закрыли для журналистов
Россиянам напомнили важный нюанс при оплате за общедомовое имущество
Международный центр Рерихов выиграл битву за картины у прокуратуры
Регина Тодоренко покинула шоу «Маска»
Мошенники под видом снегоуборщиков начали обирать россиян
«Единая Россия» взялась за ИИ, роботов и космос до 2050 года
Над Россией сбили почти 100 украинских БПЛА
Путин присвоил звание заслуженного артиста актеру театра на Таганке
Британским туристам в ОАЭ пригрозили спецрейсами в Москву
ВСУ попытались атаковать российский город
Делегация РФ во главе с Мединским вылетела на переговоры в Женеву
В ДНР мужчина подорвался на взрывчатке ВСУ
Более 50 рейсов задержались в Москве из-за снегопада
Голодные рогатые звери вышли к людям в Москве
Алименты, тайная свадьба, неизлечимая болезнь: как живет Марат Башаров
«Поддержка извне»: стало известно, почему Зеленский боится выборов
Во Владикавказе 17-летний юноша подозревается в убийстве младшей сестры
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.