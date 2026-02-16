Во Владикавказе 17-летний юноша подозревается в убийстве младшей сестры Во Владикавказе 17-летний подросток подозревается в убийстве 14-летней сестры

Во Владикавказе расследуют гибель 14-летней девочки, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. В преступлении подозревают ее 17-летнего брата.

По данным следствия, тяжелораненую 14-летнюю девочку нашли родственники в одном из частных домов города. Ее доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, спасти ее не удалось, — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее суд вынес приговор жителю Иркутской области Артему Захаренко, признав его виновным в убийстве своей беременной девушки и дезертирстве. Мужчину осудили на 23 года колонии строгого режима.

До этого в Йошкар-Оле полицейские задержали 47-летнего мужчину по подозрению в совершении тройного убийства. В квартире на улице Первомайской обнаружены тела трех человек со следами множественных ножевых ранений. По предварительной информации, подозреваемый после преступления поджег квартиру и сбежал.

Кроме того, Кумертауский межрайонный суд Башкирии заключил под стражу 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве матери. Он нашел в ванной топор, подошел к женщине сзади, схватил ее за одежду, повалил на пол, после чего отрубил ей голову. Затем подозреваемый расчленил тело и разложил части по мусорным пакетам, банкам и тазам.