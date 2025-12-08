В России подсчитали количество семей, улучшивших жилищные условия

Более 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия с начала 2025 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. По его словам, этот результат достигнут за счет комплексной работы по увеличению объемов строительства, расселению аварийного жилья и развитию городской инфраструктуры, говорится на сайте кабмина.

Мы ведем работу по всем направлениям: наращиваем объемы строительства, расселяем аварийный фонд, реализуем проекты развития инфраструктуры. Работа приносит свои плоды: с начала 2025 года жилищные условия улучшили более 3 млн семей, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что поддержка семей должна строиться по принципу «чем больше — тем лучше». Глава государства подчеркнул, что размер выплат должен возрастать с рождением каждого следующего ребенка.

Кроме того, риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что в 2026 году право на семейную ипотеку сохранят семьи, где ребенок появился на свет с 2018 года, а также те, кто воспитывает несовершеннолетнего с инвалидностью. По ее словам, согласно действующим нормам, на двух родителей полагается только одна подобная сделка.