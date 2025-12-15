Новый год-2026
15 декабря 2025 в 16:09

Мошенники из Петербурга похитили средства нацпроекта «Здравоохранение»

Мошенники из Петербурга похитили 3,4 млн рублей из средств нацпроекта «Здравоохранение», сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города. Двое фигурантов произвели подмену оборудования.

В ведомстве рассказали, что аферисты поставили обычные мониторы в один из медицинских исследовательских центров вместо восьми специальных мониторов стоимостью около 450 тыс. рублей за штуку. Схему они осуществляли с апреля по декабрь 2020 года.

Мошенники получили по два и три года тюрьмы. Также они обязаны выплатить суммарно более 500 тыс. рублей штрафа.

Ранее сообщалось, что в Ялте был задержан руководитель отдела закупок городской администрации. Он потребовал от одного из жителей Ялты более 300 тыс. рублей за помощь в оформлении права собственности на земельный участок, находящийся в собственности муниципалитета.

Санкт-Петербург
мошенники
нацпроекты
суды
