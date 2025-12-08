Риелтор ответила, кто сможет получить семейную ипотеку в 2026 году Риелтор Перескокова: семейную ипотеку смогут получить семьи с ребенком-инвалидом

Семейную ипотеку в 2026 году смогут получить семьи, в которых ребенок родился с 2018 года, или семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, рассказала 360.ru риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Она отметила, что теперь по правилам положена всего одна сделка на двух родителей.

До 2023 года семейная ипотека была как праздничная распродажа. Можно было оформлять сколько хочешь, хоть три, хоть пять, никто не возражал. Причем я знаю человека, у которого 26 семейных ипотек. Понятно, что это инвестор, — рассказала Перескокова.

Риелтор напомнила, что ограничения на количество сделок вступят в силу с 1 февраля следующего года. По ее словам, до нововведений ипотеку может оформить каждый из родителей.

Ранее сообщалось, что председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести семейную ипотеку под 1% для семей с детьми-инвалидами. С таким предложением он обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину.