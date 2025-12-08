Путин отправил личное послание известному народному артисту Путин поздравил Евгения Стеблова с 80-летием и отметил его вклад в искусство

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Евгения Стеблова с 80-летием. В телеграмме глава государства отметил вклад актера в отечественное искусство и его многолетнюю работу в театре и кино, а также пожелал ему здоровья, вдохновения и успехов.

Вы посвятили свою жизнь служению искусству, всегда высоко держали профессиональную, творческую планку. Отрадно, что сегодня ваш щедрый, самобытный талант и богатый созидательный потенциал в полной мере востребованы не только на актерском поприще, но и в плодотворной педагогической, наставнической деятельности, — говорится в послании.

Стеблов служит в Московском театре имени Моссовета с 1969 года. Артист известен ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам» и «Не хочу быть взрослым».

Ранее Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, отметив личный вклад киргизского коллеги в развитие стратегического партнерства. В телеграмме глава российского государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении многоплановых связей и пожелал Жапарову здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.