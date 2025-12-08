ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 20:40

Путин отправил личное послание известному народному артисту

Путин поздравил Евгения Стеблова с 80-летием и отметил его вклад в искусство

Евгений Стеблов Евгений Стеблов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Евгения Стеблова с 80-летием. В телеграмме глава государства отметил вклад актера в отечественное искусство и его многолетнюю работу в театре и кино, а также пожелал ему здоровья, вдохновения и успехов.

Вы посвятили свою жизнь служению искусству, всегда высоко держали профессиональную, творческую планку. Отрадно, что сегодня ваш щедрый, самобытный талант и богатый созидательный потенциал в полной мере востребованы не только на актерском поприще, но и в плодотворной педагогической, наставнической деятельности, — говорится в послании.

Стеблов служит в Московском театре имени Моссовета с 1969 года. Артист известен ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам» и «Не хочу быть взрослым».

Ранее Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, отметив личный вклад киргизского коллеги в развитие стратегического партнерства. В телеграмме глава российского государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении многоплановых связей и пожелал Жапарову здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

поздравления
Владимир Путин
юбилеи
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цитрусовые каникулы: салат из трески с апельсином
Зеленский назвал дату передачи США нового плана по Украине
Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только в Газпромбанке
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа до конца года
Раскрыт полный список претендентов на «Золотой глобус»
Крыса запрыгнула в квартиру россиян через окно и попала на видео
Житель Волгограда устроил фаер-шоу с поджогом автомобиля на парковке
В Японии назвали число пострадавших от землетрясения
Футболисту Мостовому вручили награду за победу в премии «Джентльмен года»
Зеленский раскрыл, кого он хочет видеть главой своего офиса
Саратовский аэропорт прекратил обслуживание рейсов
Путин обновил состав Совета по правам человека
ОНФ предложил новый подход психологической поддержки участников СВО
Захарова указала на вопросы к Стратегии нацбезопасности США
У пожилых не покупают: что будет с ценами на вторичку после казуса Долиной
Захарова раскрыла, какой эффект Стратегия США может оказать на Европу
Россиянам рассказали об опасности искусственных елок
Российская школьница случайно проглотила зубную щетку
В МИД России усомнились в положениях о «Золотом куполе» США
В российском городе жители вернулись в атакованные БПЛА дома
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.