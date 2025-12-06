Путин поздравил президента Киргизии и вспомнил визит в Бишкек

Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру Киргизии Садыру Жапарову по случаю дня рождения. В сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля, глава государства отметил, что страны продолжат укреплять многоплановые связи.

Тепло вспоминаю свой недавний визит в Бишкек, наши содержательные, плодотворные переговоры, — говорится в поздравлении.

Российский лидер отметил личный вклад Жапарова в развитие стратегического партнерства между двумя государствами. Он подчеркнул, что киргизский коллега по праву пользуется искренним уважением соотечественников и значительным международным авторитетом. В заключение президент пожелал Жапарову крепкого здоровья, благополучия и успехов в его государственной деятельности.

Ранее официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал заявил, что двухдневный визит Путина в Нью-Дели был «незабываемым». Дипломат также счел его очень успешным. Путин провел несколько двусторонних переговоров и возложил венок к мемориалу известнейшего индийского политика и общественного деятеля Махатмы Ганди.