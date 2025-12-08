Лавров провозгласил новую эру сотрудничества России в одном регионе Евразии

Развитие отношений со странами Каспийского региона входит в число приоритетов России и играет ключевую роль для безопасности в Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству. Он назвал это направление важным для создания новой системы совместной работы между государствами, передает пресс-служба ведомства.

В своем выступлении на заседании С. В. Лавров отметил, в частности, что развитие всестороннего взаимодействия со странами Каспийского региона входит в число приоритетов российской внешней политики, — сообщили в МИД РФ.

Министр подчеркнул приверженность России принципам, закрепленным в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря 2018 года. Лавров выделил значение исключительной компетенции пяти прикаспийских государств в решении вопросов, касающихся их акватории.

