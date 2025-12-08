ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 17:57

Лавров провозгласил новую эру сотрудничества России в одном регионе Евразии

Лавров назвал приоритетным развитие отношений со странами Каспийского региона

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Развитие отношений со странами Каспийского региона входит в число приоритетов России и играет ключевую роль для безопасности в Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству. Он назвал это направление важным для создания новой системы совместной работы между государствами, передает пресс-служба ведомства.

В своем выступлении на заседании С. В. Лавров отметил, в частности, что развитие всестороннего взаимодействия со странами Каспийского региона входит в число приоритетов российской внешней политики, — сообщили в МИД РФ.

Министр подчеркнул приверженность России принципам, закрепленным в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря 2018 года. Лавров выделил значение исключительной компетенции пяти прикаспийских государств в решении вопросов, касающихся их акватории.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль видит перспективу реставрации отношений России и США. Он уточнил, что важным условием является устранение имеющихся раздражителей в двусторонних отношениях.

Сергей Лавров
МИД РФ
Россия
Евразия
