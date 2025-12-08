Зеленский раскрыл, кого он хочет видеть главой своего офиса

Зеленский раскрыл, кого он хочет видеть главой своего офиса Зеленский: министр обороны Шмыгаль может стать главой офиса президента Украины

Министры обороны и цифровой трансформации Украины Денис Шмыгаль и Михаил Федоров рассматриваются на должность нового главы офиса президента Владимира Зеленского, передает «Интерфакс-Украина». Как заявил сам украинский лидер, главной проблемой является отсутствие кандидатов на замену министров на их текущих должностях.

У меня есть варианты министра Шмыгаля или министра Федорова, — заявил Зеленский.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что после отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура станут единственной реальной властью в стране. По его словам, в настоящее время наблюдается агония всей украинской государственности.

До этого стало известно, что Зеленский рассматривает главу Минобороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера Михаила Федорова, главу ГУР Кирилла Буданова и замглавы ОП Павла Палису на должность главы его офиса вместо Ермака. На пост также претендуют еще два «менее очевидных кандидата», однако их имена не раскрываются.