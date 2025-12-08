ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 21:12

Зеленский раскрыл, кого он хочет видеть главой своего офиса

Зеленский: министр обороны Шмыгаль может стать главой офиса президента Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Министры обороны и цифровой трансформации Украины Денис Шмыгаль и Михаил Федоров рассматриваются на должность нового главы офиса президента Владимира Зеленского, передает «Интерфакс-Украина». Как заявил сам украинский лидер, главной проблемой является отсутствие кандидатов на замену министров на их текущих должностях.

У меня есть варианты министра Шмыгаля или министра Федорова, — заявил Зеленский.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что после отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура станут единственной реальной властью в стране. По его словам, в настоящее время наблюдается агония всей украинской государственности.

До этого стало известно, что Зеленский рассматривает главу Минобороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера Михаила Федорова, главу ГУР Кирилла Буданова и замглавы ОП Павла Палису на должность главы его офиса вместо Ермака. На пост также претендуют еще два «менее очевидных кандидата», однако их имена не раскрываются.

Украина
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
министры
