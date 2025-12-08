В Японии назвали число пострадавших от землетрясения

В Японии назвали число пострадавших от землетрясения Премьер Такаити сообщила о семи пострадавших в результате землетрясения в Японии

В результате землетрясения в Японии семь человек пострадали, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити. По ее словам, которые передает РИА Новости, информация об ущербе уточняется.

К этому часу есть информация о семи пострадавших, мы продолжаем уточнять информацию по ущербу, — сказала Такаити.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в понедельник, 8 декабря, на севере Японии. Как сообщило Метеорологическое управление страны, эпицентр находился в префектуре Аомори. Власти объявили угрозу цунами.

До этого землетрясение магнитудой 6,5 произошло у западного побережья индонезийской провинции Северная Суматра, сообщило сейсмологическое и метеорологическое агентство страны. Глубина подземных толчков составила 10 километров.

Кроме того, на Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в пяти километрах от Пафоса. Из-за стихийного бедствия в древнем христианском монастыре Святого Неофита появились трещины в каменной кладке, осыпалась штукатурка и откололись камни.