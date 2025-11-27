День матери
27 ноября 2025 в 09:54

Сильное землетрясение зафиксировали в одной из стран Юго-Восточной Азии

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Индонезии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у западного побережья индонезийской провинции Северная Суматра, сообщило сейсмологическое и метеорологическое агентство страны. Глубина подземных толчков составила 10 километров. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

27 ноября 2025 года в 11:56 (07:56 по московскому времени. — NEWS.ru) у западного побережья Северной Суматры произошло землетрясение, — говорится в сообщении.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр располагался на дне Берингова моря на расстоянии 309 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания эпицентра составила 10 километров. Подземные толчки были зафиксировано около 05:37 утра по местному времени (20:37 по московскому времени).

До этого на Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в пяти километрах от Пафоса. Из-за стихийного бедствия в древнем христианском монастыре Святого Неофита появились трещины в каменной кладке, осыпалась штукатурка и откололись камни.

