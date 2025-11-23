На Камчатке снова произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9, говорится на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. Эпицентр располагался на дне Берингова моря на расстоянии 309 км от Петропавловска-Камчатского.
Глубина залегания эпицентра составила 10 километров. Землетрясение зафиксировано около 5:37 утра по местному времени (20:37 по московскому времени).
Ранее у побережья Курильских островов произошли два землетрясения за сутки. Магнитуда подземных толчков в обоих случаях составила 4,5. Первое землетрясение произошло в 02:42 по местному времени (18:45 мск 20 ноября), его эпицентр находился в 89 км от Северо-Курильска. Второе землетрясение зафиксировано в 14:17 (06:17 мск), эпицентр был в 27 км от села Малокурильского. О разрушениях не сообщается.
До этого на Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 5 км от Пафоса. Из-за стихийного бедствия в древнем христианском монастыре Святого Неофита появились трещины в каменной кладке, осыпалась штукатурка и откололись камни.