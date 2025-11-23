Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 17:12

На Камчатке снова произошло землетрясение

РАН: на Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9, говорится на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. Эпицентр располагался на дне Берингова моря на расстоянии 309 км от Петропавловска-Камчатского.

Глубина залегания эпицентра составила 10 километров. Землетрясение зафиксировано около 5:37 утра по местному времени (20:37 по московскому времени).

Ранее у побережья Курильских островов произошли два землетрясения за сутки. Магнитуда подземных толчков в обоих случаях составила 4,5. Первое землетрясение произошло в 02:42 по местному времени (18:45 мск 20 ноября), его эпицентр находился в 89 км от Северо-Курильска. Второе землетрясение зафиксировано в 14:17 (06:17 мск), эпицентр был в 27 км от села Малокурильского. О разрушениях не сообщается.

До этого на Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 5 км от Пафоса. Из-за стихийного бедствия в древнем христианском монастыре Святого Неофита появились трещины в каменной кладке, осыпалась штукатурка и откололись камни.

На Камчатке снова произошло землетрясение
