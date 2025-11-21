Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 11:36

Два землетрясения за сутки зафиксировали в российском регионе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Два землетрясения за сутки произошли у побережья Курильских островов, сообщил ТАСС со ссылкой на филиал федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук». Оба раза магнитуда подземных толчков составила 4,5 балла.

Первое землетрясение произошло в 02:42 по местному времени (18:45 мск 20 ноября). Его эпицентр находился в 89 км от Северо-Курильска. Во второй раз подземные толчки зафиксировали 14:17 (06:17 мск) в 27 км от села Малокурильское. О разрушениях не сообщается.

Ранее в Свердловской области зафиксировали третье землетрясение за неделю. Сейсмическое событие зафиксировали за 70 км от Екатеринбурга. Подземные толчки зафиксировали в 15:58 по местному времени (13:58 мск). Сила колебаний дошла до 3,6 балла, однако жители могли не почувствовать тряски, так как оно произошло в лесной зоне.

До этого сейсмологи зафиксировали два подземных толчка у побережья Черного моря. Первый толчок магнитудой 3,3 балла произошел 10 ноября в 18:53, а второй (3,2) — всего через 12 минут.

