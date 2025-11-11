Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:27

Два землетрясения за 12 минут сотрясли юг России

Землетрясения магнитудой 3,2 и 3,3 произошли у берегов Сочи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Два подземных толчка зафиксировали сейсмологи у побережья Черного моря, сообщает Европейско-Средиземноморский центр. Первый толчок магнитудой 3,3 произошел 10 ноября в 18:53, а второй (3,2) — всего через 12 минут.

Эпицентр находился на глубине 5 км в районе Туапсе. Толчки ощущались в Сочи и Лазаревском. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Несколькими днями ранее повторный сейсмический толчок магнитудой 5,8 был зарегистрирован в акватории близ юго-восточного побережья Камчатского полуострова. Эпицентр землетрясения располагался в 191 километре от Петропавловска-Камчатского.

Ранее ученые сообщили, что тектоническая плита Эксплорер в Тихом океане стала распадаться под собственным напряжением. По их словам, происходит естественный процесс, при котором одна плита уходит под другую.

До этого появилась информация, что тектонический разлом в плите Хуан-де-Фука у северо-западного побережья Тихого океана, расположенный в так называемой зоне субдукции Каскадия, грозит мегаземлетрясением. Она протянулась вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния и испытывает колоссальное давление со стороны Тихоокеанской и Североамериканской плит.

