01 ноября 2025 в 09:27

Ученые предупредили о разрушении тектонической плиты в Тихом океане

Science Advances: тектоническая плита Эксплорер в Тихом океане стала распадаться

Побережье Тихого Океана Побережье Тихого Океана Фото: Walter G. Arce Sr./Keystone Press Agency/Global Look Press

Тектоническая плита Эксплорер в Тихом океане стала распадаться под собственным напряжением, следует из результатов исследования, опубликованного в журнале Science Advances. По словам ученых, происходит естественный процесс, при котором одна плита уходит под другую.

Как отметил геолог Брэндон Шак, изменения в зоне субдукции (зоне вдоль границы сходящихся плит) похожи на попытку толкнуть поезд в гору. При этом подобный процесс может приводить к трагическим последствиям.

Ранее газета The New York Times сообщила, что тектонический разлом в плите Хуан-де-Фука у северо-западного побережья Тихого океана, расположенный в так называемой зоне субдукции Каскадия, грозит мегаземлетрясением. По ее данным, сдвиг тектонических плит в том районе может стать крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки.

До этого у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4. Как уточнили американские сейсмологи и метеорологи, эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах от портового города Давао.

