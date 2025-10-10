На Филиппинах произошло крупное землетрясение После землетрясения магнитудой 7,4 на Филиппинах объявили угрозу цунами

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4, сообщила Геологическая служба США. Как уточнили американские сейсмологи и метеорологи, эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах от портового города Давао. Их очаг залегал на глубине 58 километров.

Эксперты объяснили, что в месте землетрясения морская плита погружается в запад-северо-запад относительно Зондской плиты со скоростью около 100 мм/год. Поэтому этот район Филиппин часто испытывает землетрясения средней и высокой интенсивности. За последнее столетие здесь произошло 155 подземных толчков магнитудой 6 и выше, включая 15 стихийных бедствий магнитудой 7+.

Об угрозе цунами на побережье Филиппин объявило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Оно может сформироваться в пределах 300 километров от эпицентра землетрясения.

