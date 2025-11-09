Раскрыто, как попавший под лавину на Камчатке геолог смог выжить

Образование воздушного кармана под снежной массой позволило мужчине выжить после схода лавины на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев в комментарии ТАСС. Пространство с кислородом обеспечило пострадавшему возможность дышать и помогло продержаться до момента обнаружения спасательными группами.

Вероятнее всего, каким-то чудом под снегом сформировался воздушный карман, что позволило человеку дышать. Это невероятная ситуация, — сказал министр.

Ранее представители Министерства здравоохранения Камчатского края сообщили, что состояние геолога, спасенного после схода снежной лавины на Агинском золоторудном месторождении, квалифицируется как среднетяжелое. Согласно информации ведомства, у пациента диагностировано общее переохлаждение и он продолжает пребывать под постоянным медицинским контролем.

До этого спасательные службы региона зафиксировали сход снежной массы вблизи Агинского золоторудного месторождения, повлекший человеческие жертвы. По данным экстренных служб, один человек погиб, а местонахождение второго продолжительное время оставалось неизвестным. Поисковые мероприятия проводились сотрудниками горнодобывающей компании.