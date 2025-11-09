Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 10:17

Раскрыто, как попавший под лавину на Камчатке геолог смог выжить

Лебедев: геолог выжил под лавиной на Камчатке с помощью воздушного кармана

Фото: t.me/mchskam41*

Образование воздушного кармана под снежной массой позволило мужчине выжить после схода лавины на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев в комментарии ТАСС. Пространство с кислородом обеспечило пострадавшему возможность дышать и помогло продержаться до момента обнаружения спасательными группами.

Вероятнее всего, каким-то чудом под снегом сформировался воздушный карман, что позволило человеку дышать. Это невероятная ситуация, — сказал министр.

Ранее представители Министерства здравоохранения Камчатского края сообщили, что состояние геолога, спасенного после схода снежной лавины на Агинском золоторудном месторождении, квалифицируется как среднетяжелое. Согласно информации ведомства, у пациента диагностировано общее переохлаждение и он продолжает пребывать под постоянным медицинским контролем.

До этого спасательные службы региона зафиксировали сход снежной массы вблизи Агинского золоторудного месторождения, повлекший человеческие жертвы. По данным экстренных служб, один человек погиб, а местонахождение второго продолжительное время оставалось неизвестным. Поисковые мероприятия проводились сотрудниками горнодобывающей компании.

Камчатка
лавины
геология
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Харькове снова «встало» метро
В Британии раскрыли иллюзии Зеленского
В Таиланде раскрыли, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с автобусом
Магнитные бури сегодня, 9 ноября: что завтра, боли, проблемы с сосудами
Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в преддверии «черной пятницы»
В Тульской области поймали виновника обрушения жилого дома
Московский школьник с оружием забрал золото на турнире по кунг-фу в Китае
Слуцкий предложил изменить описание герба России
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Наступление ВС РФ на Покровск 9 ноября: правда о ситуации, пленные офицеры
Гаражи разнесло после взрыва газового баллона в российском городе
Знакомая рассказала о семье погибшего при крушении Ка-226 конструктора
Российским дачникам рассказали, при каком условии у них отберут участок
Лавров назвал ключевые условия завершения украинского конфликта
В Венгрии сделали серьезное предупреждение Зеленскому по «Дружбе»
В Финляндии обратились к Рютте с призывом по Украине
Китаец пытался вывезти золото на 50 млн рублей из Забайкалья
Президент Сирии начал визит в США с игры в баскетбол
Наступление ВС РФ на Харьков 9 ноября: кучи трупов иностранцев, Купянск
Столтенберг озвучил свой главный страх о конце НАТО
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.