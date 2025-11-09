Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 09:50

Стало известно о состоянии попавшего под лавину на Камчатке геолога

Попавший под лавину на Камчатке геолог пребывает в состоянии средней тяжести

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Состояние геолога, выжившего после схода снежной лавины на Агинском золоторудном месторождении на Камчатке, медики оценивают как среднетяжелое, сообщили представители Министерства здравоохранения региона в Telegram-канале. По данным ведомства, у пострадавшего зафиксировано общее переохлаждение организма, он продолжает находиться под наблюдением врачей.

Его состояние средней тяжести, медики сообщают об общем переохлаждении. Минздрав Камчатского края желает скорейшего выздоровления пострадавшему геологу, — говорится в публикации.

Ранее оперативные службы Камчатского края сообщили о сходе снежной лавины в пяти километрах от Агинского золоторудного месторождения, в результате которого пострадали два человека. Один из них погиб, тогда как местонахождение второго было не известно. Поисково-спасательная операция осуществлялась силами промышленного предприятия.

Кроме того, итальянские горные спасатели подтвердили гибель пяти немецких альпинистов в результате схода лавины в регионе Трентино — Южный Тироль. Трагический инцидент случился 1 ноября при подъеме на северный склон горы Фертайншпитце высотой 3545 метров.

Камчатка
геология
лавины
снег
медики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Харькове снова «встало» метро
В Британии раскрыли иллюзии Зеленского
В Таиланде раскрыли, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с автобусом
Магнитные бури сегодня, 9 ноября: что завтра, боли, проблемы с сосудами
Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в преддверии «черной пятницы»
В Тульской области поймали виновника обрушения жилого дома
Московский школьник с оружием забрал золото на турнире по кунг-фу в Китае
Слуцкий предложил изменить описание герба России
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Наступление ВС РФ на Покровск 9 ноября: правда о ситуации, пленные офицеры
Гаражи разнесло после взрыва газового баллона в российском городе
Знакомая рассказала о семье погибшего при крушении Ка-226 конструктора
Российским дачникам рассказали, при каком условии у них отберут участок
Лавров назвал ключевые условия завершения украинского конфликта
В Венгрии сделали серьезное предупреждение Зеленскому по «Дружбе»
В Финляндии обратились к Рютте с призывом по Украине
Китаец пытался вывезти золото на 50 млн рублей из Забайкалья
Президент Сирии начал визит в США с игры в баскетбол
Наступление ВС РФ на Харьков 9 ноября: кучи трупов иностранцев, Купянск
Столтенберг озвучил свой главный страх о конце НАТО
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.