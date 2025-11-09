Стало известно о состоянии попавшего под лавину на Камчатке геолога

Состояние геолога, выжившего после схода снежной лавины на Агинском золоторудном месторождении на Камчатке, медики оценивают как среднетяжелое, сообщили представители Министерства здравоохранения региона в Telegram-канале. По данным ведомства, у пострадавшего зафиксировано общее переохлаждение организма, он продолжает находиться под наблюдением врачей.

Его состояние средней тяжести, медики сообщают об общем переохлаждении. Минздрав Камчатского края желает скорейшего выздоровления пострадавшему геологу, — говорится в публикации.

Ранее оперативные службы Камчатского края сообщили о сходе снежной лавины в пяти километрах от Агинского золоторудного месторождения, в результате которого пострадали два человека. Один из них погиб, тогда как местонахождение второго было не известно. Поисково-спасательная операция осуществлялась силами промышленного предприятия.

