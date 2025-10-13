Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 18:01

«Тектонический кошмар»: ученые предупреждают об угрозе мегаземлетрясения

NYT: разлом плиты в зоне Каскадия у берегов США грозит мегаземлетрясением

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Тектонический разлом в плите Хуан-де-Фука у северо-западного побережья Тихого океана, расположенный в так называемой зоне субдукции Каскадия, грозит мегаземлетрясением, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на исследования. По ее данным, сдвиг тектонических плит в том районе может стать крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки.

Среди тектонических кошмаров одним из самых пугающих представляется мощное землетрясение в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии. Но севернее располагается другой геологический разлом — зона субдукции Каскадия, который дает специалистам еще больше поводов для беспокойства, — говорится в материале.

По информации исследователей, плита Хуан-де-Фука, протянувшаяся вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния, испытывает колоссальное давление со стороны Тихоокеанской и Североамериканской плит. Это создает мощное внутреннее напряжение, которое приводит к разрывам в наиболее уязвимых ее участках.

Ранее у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4. Как уточнили американские сейсмологи и метеорологи, эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах от портового города Давао. Их очаг залегал на глубине 58 километров.

США
ученые
землетрясения
тектонические плиты
катастрофы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербуржцев отучают ездить в центр города на машине
Знакомый Седоковой назвал имя ее нового бойфренда
У подножия Эльбруса выпал первый снег
Звезда «Первобытного страха» скончался на 67-м году жизни
Эрдоган одной шуткой дал совет премьеру Италии
Россиянину выплатят за бракованную Lada Granta в пять раз больше ее цены
Барабанщик Джоан Джетт и Билли Айдола умер на 69-м году жизни
На военной базе в Каире прогремел взрыв
Забудьте про авокадо-тосты! Вот с чем ели яичницу в СССР по утрам
Журова назвала провокацией переговоры о перемирии за четыре месяца до ОИ
Политолог оценил, когда Украина может получить от США ракеты Tomahawk
Стало известно решение суда по помогавшему ВСУ топ-менеджеру IT-компании
Вучич выступил с заявлением к Сербии после разговора с Россией
Окна и экология: энергосбережение как вклад в будущее
Трамп выразил готовность снять санкции с Ирана при определенных условиях
Пыталась порвать маньяку рот: овчарка спасла школьницу от насильника-убийцы
Генерал-майор назвал выгоду для Трампа при поставке Киеву ракет Tomahawk
Володин объяснил, кого будут бесплатно кормить в Саратовской области
В Тюмени реализуют проект Южного коридора
Ветеран подал иск на 1,5 млрд рублей к Пугачевой
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.