«Тектонический кошмар»: ученые предупреждают об угрозе мегаземлетрясения NYT: разлом плиты в зоне Каскадия у берегов США грозит мегаземлетрясением

Тектонический разлом в плите Хуан-де-Фука у северо-западного побережья Тихого океана, расположенный в так называемой зоне субдукции Каскадия, грозит мегаземлетрясением, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на исследования. По ее данным, сдвиг тектонических плит в том районе может стать крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки.

Среди тектонических кошмаров одним из самых пугающих представляется мощное землетрясение в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии. Но севернее располагается другой геологический разлом — зона субдукции Каскадия, который дает специалистам еще больше поводов для беспокойства, — говорится в материале.

По информации исследователей, плита Хуан-де-Фука, протянувшаяся вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния, испытывает колоссальное давление со стороны Тихоокеанской и Североамериканской плит. Это создает мощное внутреннее напряжение, которое приводит к разрывам в наиболее уязвимых ее участках.

Ранее у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4. Как уточнили американские сейсмологи и метеорологи, эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах от портового города Давао. Их очаг залегал на глубине 58 километров.