Специалисты зафиксировали повторный подземный толчок на Камчатке У Камчатки зафиксирован афтершок магнитудой 5,8

Повторный сейсмический толчок магнитудой 5,8 зарегистрирован в акватории близ юго-восточного побережья Камчатского полуострова, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Согласно оперативным данным, эпицентр землетрясения располагался в 191 километре от Петропавловска-Камчатского.

Гипоцентр сейсмического события находился на глубине 37,1 километра под морским дном. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в регионе.

Ранее стало известно о мощном землетрясении магнитудой 6,2 у юго-восточного побережья полуострова. По данным сейсмологов, жители близлежащих населенных пунктов ощутили подземные толчки интенсивностью до четырех баллов, при этом угроза возникновения цунами не объявлялась.

Кроме того, директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи сообщил о значительных человеческих жертвах в результате мощного землетрясения на севере Афганистана. По его данным, в результате стихийного бедствия погибли 27 человек, а количество пострадавших превысило 850 граждан.