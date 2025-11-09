Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 15:04

Специалисты зафиксировали повторный подземный толчок на Камчатке

У Камчатки зафиксирован афтершок магнитудой 5,8

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Повторный сейсмический толчок магнитудой 5,8 зарегистрирован в акватории близ юго-восточного побережья Камчатского полуострова, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Согласно оперативным данным, эпицентр землетрясения располагался в 191 километре от Петропавловска-Камчатского.

Гипоцентр сейсмического события находился на глубине 37,1 километра под морским дном. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в регионе.

Ранее стало известно о мощном землетрясении магнитудой 6,2 у юго-восточного побережья полуострова. По данным сейсмологов, жители близлежащих населенных пунктов ощутили подземные толчки интенсивностью до четырех баллов, при этом угроза возникновения цунами не объявлялась.

Кроме того, директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи сообщил о значительных человеческих жертвах в результате мощного землетрясения на севере Афганистана. По его данным, в результате стихийного бедствия погибли 27 человек, а количество пострадавших превысило 850 граждан.

Камчатка
землетрясения
афтершоки
сейсмологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жилой дом в Екатеринбурге охватил мощный пожар
Названы энергообъекты Украины, которые никогда не будут целями армии РФ
В Куркине жильцы пострадавшего от взрыва дома вернулись в свои квартиры
«Горькое известие»: в театре заявили о потрясении из-за смерти актера
Малышу оторвало руку прямо в утробе матери
«Могли бы позвонить»: в Норвегии призвали ЕС договориться с Россией
Бездомные могут спровоцировать экономический спад в США
Раскрыты сроки восстановления дома после взрыва под Тулой
Лавров назвал главных союзников России
«Начал ходить»: Путину показали обращение бойца, потерявшего обе ноги
«Изъезженная пластинка»: политолог о слухах про переворот на Украине
Отмена развода, возвращение на сцену, алкоголь: как живет Михаил Ефремов
Пьяный начальник ТЦК хвастался убийством мирных жителей в Донбассе
Специалисты зафиксировали повторный подземный толчок на Камчатке
«Рано ушел»: Маковецкий поделился теплыми воспоминаниями о Симонове
Стало известно, из-за какой болезни скончался народный артист Симонов
Бензовоз с тысячами литров топлива перевернулся рядом с Байкалом
В Саратове произошла массовая драка с участием приезжих
Украинки таскали друг друга за волосы перед концертом Лободы в Кишиневе
Продажи Lada Largus могут быть прекращены из-за одной проблемы
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.