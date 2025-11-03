Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 11:24

Мощное землетрясение зафиксировали у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Камчатки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мощное землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у юго-восточного побережья Камчатки, сообщили в местном филиале Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН. Местные жители ощутили толчки силой до 4 баллов. При этом угроза цунами не объявлялась.

Время UTC: 03 NOV 2025 07:10:24 (10:10 по московскому времени. — NEWS ru) <…> Магнитуда (Ml): 6.2, — говорится в сообщении.

Исследователи отметили, что подземные толчки зафиксированы в акватории Тихого океана, в 154 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 22,3 километра. После первого толчка в течение 30 минут произошло еще четыре.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана. В результате была частично разрушена всемирно известная Голубая мечеть в городе Мазари-Шариф в северной провинции Балх в Афганистане, известная также как «мавзолей Али» или «святыня Хазрат Али». При этом внутренние части купола и основные колонны не получили видимых повреждений.

