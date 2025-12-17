Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 12:58

Юрист объяснил, кто может получить штраф за торговлю новогодними товарами

Юрист Митин: новогодними товарами нельзя торговать на уличных лотках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

За торговлю новогодними товарами на уличных лотках или из машин можно получить штраф, рассказал «Финансам Mail» юрист Юрий Митин. Он отметил, что торговля в пределах муниципальной собственности запрещена.

Если человек ведет торговлю без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица, то ему грозит ответственность по статье 14.1 КоАП РФ. Штраф за это составляет от 500 до 2 тыс. рублей для граждан, — рассказал Митин.

Юрист подчеркнул, что торговля определенными товарами требует получения дополнительной лицензии. В случае ее отсутствия штраф вырастет до 2−2,5 тыс. рублей с возможной конфискацией товара.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко рассказал, что украшение подъезда к Новому году, несогласованное с собственниками квартир и управляющей компанией, может обернуться штрафом. В частности, размещенные там гирлянды могут расценить как нарушение требований пожарной безопасности.

торговля
штрафы
Новый год
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Забудьте про колбасу! Оливье с говядиной куда вкуснее
Глава группы в ПАСЕ признался, что не хочет существования России
В Госдуме призвали наградить молодых людей, спасших девочку от душителя
В Чувашии две чиновницы и водитель администрации погибли в ДТП
В Кремле подвели итоги премии «Марка №1 в России»
Пушков рассказал, может ли Украина потерять союзника в лице Польши
В Европе примут окончательное решение по Украине и активам России
Прохожие спасли девочку-подростка от душителя
В Бангкоке задержали вербовщика скам-центров с рабынями-россиянками
Стали известны новые детали по резонансному делу футболиста Ерошевича
«Остров Мечты» напомнил о скором запуске серии шоу «История игрушек»
В России анонсировали новый закон о дипфейках
Чехия отказала Украине в чрезвычайных гарантиях
The Rolling Stones пришлось отменить тур
Расстегнул ширинку в роще и угодил за решетку: эксгибиционисту дали 13 лет
Врач дала советы, как избежать заражения гонконгским гриппом
Диверсанты под Белгородом, семья шпионов: как ВСУ атакуют Россию 17 декабря
Раскрыта новая схема мошенников с билетами на ЧМ по футболу
В российском регионе из-под земли забил фонтан воды
В Госдуме оценили идею лишать пенсии граждан-тунеядцев
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.