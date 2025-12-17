Юрист объяснил, кто может получить штраф за торговлю новогодними товарами

За торговлю новогодними товарами на уличных лотках или из машин можно получить штраф, рассказал «Финансам Mail» юрист Юрий Митин. Он отметил, что торговля в пределах муниципальной собственности запрещена.

Если человек ведет торговлю без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица, то ему грозит ответственность по статье 14.1 КоАП РФ. Штраф за это составляет от 500 до 2 тыс. рублей для граждан, — рассказал Митин.

Юрист подчеркнул, что торговля определенными товарами требует получения дополнительной лицензии. В случае ее отсутствия штраф вырастет до 2−2,5 тыс. рублей с возможной конфискацией товара.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко рассказал, что украшение подъезда к Новому году, несогласованное с собственниками квартир и управляющей компанией, может обернуться штрафом. В частности, размещенные там гирлянды могут расценить как нарушение требований пожарной безопасности.