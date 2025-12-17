Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 11:55

В Госдуме рассказали, что грозит за украшение подъезда к Новому году

Депутат Антропенко: самовольное украшение подъезда к Новому году чревато штрафом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Украшение подъезда к Новому году, несогласованное с собственниками квартир и управляющей компанией, может обернуться штрафом, заявил «Вечерней Москве» депутат Госдумы Игорь Антропенко. В частности, размещенные там гирлянды могут расценить как нарушение требований пожарной безопасности.

В преддверии Нового года мы украшаем наши дома, придомовые территории, а также подъезды многоквартирных домов. Но, к сожалению, не все знают, что украшение подъездов без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может привести к штрафам, — предупредил Антропенко.

Он уточнил, что, если действия жильца квалифицируют как нарушение требований пожарной безопасности, ему грозит административная ответственность. За это предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, предупредил депутат. При этом в случае если украшения стали причиной возгорания, человек рискует стать фигурантом уголовного дела.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что неправильная перевозка елки на крыше автомобиля может грозить водителю штрафом или лишением прав. По его словам, нарушением считается не сама транспортировка дерева, а несоблюдение ряда важных правил, например закрытие ветками госзнака.

