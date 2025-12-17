В Госдуме рассказали, что грозит за украшение подъезда к Новому году

В Госдуме рассказали, что грозит за украшение подъезда к Новому году Депутат Антропенко: самовольное украшение подъезда к Новому году чревато штрафом

Украшение подъезда к Новому году, несогласованное с собственниками квартир и управляющей компанией, может обернуться штрафом, заявил «Вечерней Москве» депутат Госдумы Игорь Антропенко. В частности, размещенные там гирлянды могут расценить как нарушение требований пожарной безопасности.

В преддверии Нового года мы украшаем наши дома, придомовые территории, а также подъезды многоквартирных домов. Но, к сожалению, не все знают, что украшение подъездов без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может привести к штрафам, — предупредил Антропенко.

Он уточнил, что, если действия жильца квалифицируют как нарушение требований пожарной безопасности, ему грозит административная ответственность. За это предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, предупредил депутат. При этом в случае если украшения стали причиной возгорания, человек рискует стать фигурантом уголовного дела.

