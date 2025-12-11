Юрист ответил, что грозит за неправильную перевозку елки на автомобиле

Неправильная перевозка елки на крыше автомобиля может грозить водителю штрафом или лишением прав, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, нарушением считается не сама транспортировка дерева, а несоблюдение ряда важных правил, которые могут повлечь серьезные санкции, например закрытие ветками госзнака.
Перевозка елки на крыше автомобиля не запрещена, важно чтобы она не загораживала обзор, световые приборы и государственный номер. За закрытие елкой госзнака выпишут штраф в размере пяти тысяч рублей или лишат права управления транспортным средством на срок до трех месяцев по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ. Елка не должна выступать более чем на 40 см за границы автомобиля, иначе наступает правило перевозки крупногабаритных грузов, — пояснил Салкин.
Также он отметил, что при транспортировке елки следует иметь документы, подтверждающие ее приобретение или законный спил. По его словам, при их отсутствии водителя могут привлечь к ответственности за перевозку заведомо незаконно заготовленной древесины.
Ранее юрист Алла Георгиева заявила, что за незаконную вырубку елки и других лесных насаждений грозит административная, гражданско-правовая и даже уголовная ответственность. По ее словам, наказание по УК РФ наступает, если размер причиненного ущерба превышает пять тысяч рублей.