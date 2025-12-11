Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 06:45

Юрист ответил, что грозит за неправильную перевозку елки на автомобиле

Юрист Салкин: за неправильную перевозку елки грозит штраф или лишение прав

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Неправильная перевозка елки на крыше автомобиля может грозить водителю штрафом или лишением прав, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, нарушением считается не сама транспортировка дерева, а несоблюдение ряда важных правил, которые могут повлечь серьезные санкции, например закрытие ветками госзнака.

Перевозка елки на крыше автомобиля не запрещена, важно чтобы она не загораживала обзор, световые приборы и государственный номер. За закрытие елкой госзнака выпишут штраф в размере пяти тысяч рублей или лишат права управления транспортным средством на срок до трех месяцев по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ. Елка не должна выступать более чем на 40 см за границы автомобиля, иначе наступает правило перевозки крупногабаритных грузов, — пояснил Салкин.

Также он отметил, что при транспортировке елки следует иметь документы, подтверждающие ее приобретение или законный спил. По его словам, при их отсутствии водителя могут привлечь к ответственности за перевозку заведомо незаконно заготовленной древесины.

Ранее юрист Алла Георгиева заявила, что за незаконную вырубку елки и других лесных насаждений грозит административная, гражданско-правовая и даже уголовная ответственность. По ее словам, наказание по УК РФ наступает, если размер причиненного ущерба превышает пять тысяч рублей.

