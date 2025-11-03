Всемирно известная Голубая мечеть частично разрушена из-за землетрясения

Всемирно известная Голубая мечеть в городе Мазари-Шариф в северной провинции Балх в Афганистане, известная как «Мавзолей Али» или «Святыня Хазрат Али», была частично разрушена в результате подземных толчков, сообщил местный новостной портал AVA-press. При этом внутренние части купола и основные колонны не получили видимых повреждений.

Представители службы безопасности мавзолея Роза-е-Шариф сообщили нашему корреспонденту, что вчерашнее землетрясение привело к обрушению частей внешнего фасада мавзолея. По их словам, обвалилась часть плитки и минаретов, — сообщается в публикации.

По данным телеканала CNN, на севере Афганистана произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере четыре человека. Представитель губернатора провинции Балх Хаджи Заид подтвердил смерть людей и сообщил о многочисленных пострадавших.

До этого сейсмологическая служба «Южно-Сахалинск» зарегистрировала подземные толчки в северной части острова. Эпицентр сейсмического события располагался в 56 километрах к северо-западу от села Вал Ногликского района.