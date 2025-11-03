Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 09:58

Всемирно известная Голубая мечеть частично разрушена из-за землетрясения

Голубую мечеть в Мазари-Шарифе частично разрушило из-за землетрясения

Голубая мечеть в городе Мазари-Шариф Голубая мечеть в городе Мазари-Шариф Фото: Shutterstock/FOTODOM

Всемирно известная Голубая мечеть в городе Мазари-Шариф в северной провинции Балх в Афганистане, известная как «Мавзолей Али» или «Святыня Хазрат Али», была частично разрушена в результате подземных толчков, сообщил местный новостной портал AVA-press. При этом внутренние части купола и основные колонны не получили видимых повреждений.

Представители службы безопасности мавзолея Роза-е-Шариф сообщили нашему корреспонденту, что вчерашнее землетрясение привело к обрушению частей внешнего фасада мавзолея. По их словам, обвалилась часть плитки и минаретов, — сообщается в публикации.

По данным телеканала CNN, на севере Афганистана произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере четыре человека. Представитель губернатора провинции Балх Хаджи Заид подтвердил смерть людей и сообщил о многочисленных пострадавших.

До этого сейсмологическая служба «Южно-Сахалинск» зарегистрировала подземные толчки в северной части острова. Эпицентр сейсмического события располагался в 56 километрах к северо-западу от села Вал Ногликского района.

Афганистан
мечети
землетрясения
разрушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции объяснили, почему Tomahawk не смогут нанести урон России
Магнитные бури сегодня, 3 ноября: что завтра, тошнота, нервозность, боли
«Я не военный»: украинский боец объяснил, почему сдался в плен
Мадонна готовится к свадьбе с молодым футболистом
Европейская страна может остаться без правительства из-за Украины
В Израиле сумели опознать тела еще трех заложников
Восемь машин столкнулись на российской трассе
Мишустин ответил, мешают ли санкции отношениям России и Китая
Отсидевший бомж набросился на девочку и искромсал ей лицо разбитой бутылкой
Удары по Украине сегодня, 3 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Стало известно, почему Кейт Миддлтон быстро съезжает в новый дом
МВФ может прекратить поддержку Украины при одном условии
В России резко выросли цены на ананасы
В Госдуме рассказали, у кого вырастут пенсии в ноябре
Наступление ВС РФ на Покровск 3 ноября: десятки тысяч трупов, паника у ВСУ
Скончалась звезда сериала «Следствие ведут знатоки»
Где припарковаться в Воронеже: платные зоны и бесплатные места
Жительница США застрелила одну из лабораторных обезьян, сбежавших после ДТП
Убийцу трехлетней девочки не могут наказать 55 лет
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.