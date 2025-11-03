Стало известно, сколько человек погибло из-за землетрясения в Афганистане

На севере Афганистана произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3, приведшее к человеческим жертвам и разрушениям. Согласно информации, распространенной телеканалом CNN, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере четыре человека.

Представитель губернатора провинции Балх Хаджи Заид подтвердил гибель людей и сообщил о многочисленных пострадавших. Подземные толчки причинили значительный ущерб архитектурным памятникам, включая знаменитую Голубую мечеть в Мазари-Шарифе.

Многие получили ранения, и, согласно имеющимся данным, на данный момент погибли четыре человека, — приводит телеканал слова Заида.

По предварительным оценкам Геологической службы США, число жертв может существенно возрасти, достигнув сотен человек. Сейсмические колебания ощущались на территории соседних государств — Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Это уже второе сильное землетрясение в Афганистане за последнее время. 31 августа в горах Гиндукуш было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2, которое привело к масштабным разрушениям и гибели более 2,2 тыс. человек. Спустя несколько дней, 2 сентября, регион вновь испытал подземные толчки магнитудой 5,5.

Ранее сообщалось, что тектоническая плита Эксплорер в Тихом океане стала распадаться под собственным напряжением. По словам ученых, происходит естественный процесс, при котором одна плита уходит под другую. Однако ученые не исключают, что это может привести к трагическим последствиям.