24 октября 2025 в 20:14

Двое людей пострадали при пожаре в мечети в Татарстане

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В татарском селе Пестрецы случился пожар в мечети, передает Telegram-канал «112». В результате инцидента пострадали два человека.

Пожар вспыхнул около 19:00 и быстро распространился на крышу здания, площадь которого составляет 84 квадратных метра. Пострадавшие люди получили ожоги и были госпитализированы.

Причины возгорания пока не установлены. В социальных сетях очевидцы сообщили о взрыве, но эта информация пока не подтверждена.

Ранее во время урока литературы в школе № 15 Донецка ученик шестого класса разобрал смартфон, что привело к возгоранию из-за задымившегося аккумулятора. Из-за инцидента сработала пожарная сигнализация, и всех учащихся с преподавателями эвакуировали. Огонь быстро потушили, помощь спасателей не потребовалась.

До этого сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе, который принадлежит венгерской компании MOL Group, произошел пожар. Завод занимался переработкой российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба».

Также в Барнауле произошел крупный пожар в частной школе. Огонь охватил спортивный зал, расположенный в отдельном здании учебного заведения. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, однако пожар был быстро локализован, и никто не пострадал.

Татарстан
пожары
возгорания
мечети
