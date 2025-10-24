«Горелым воняет»: школьник разобрал смартфон на уроке и устроил пожар

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 13:21

В Донецке шестиклассник разобрал смартфон на уроке и устроил пожар

Ученик шестого класса донецкой школы № 15 разобрал смартфон во время урока и устроил пожар, информирует Telegram-канал Don Mash. По данным источника, инцидент произошел на занятиях по литературе. Известно, что у гаджета задымился аккумулятор.

Загорелся телефон, и у него взорвалась банка. Теперь у нас сигнализация и горелым воняет, — поделилась одна из учениц.

Источник пишет, что школьник испугался, и отбросил телефон на пол, где тот и вспыхнул. После этого в здании сработала пожарная тревога, всех учащихся и преподавателей эвакуировали. Огонь удалось потушить мокрой половой тряпкой, а помощь спасателей не понадобилась. Пока неизвестно, какие меры примут в отношении школьника.

Ранее в Калининграде семилетний мальчик получил ожоги, когда пытался пожарить сосиски на мангале во дворе частного дома. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что компания детей в конце августа решила отметить окончание летних каникул пикником. В результате на мальчике вспыхнула одежда, он попал в больницу с ожогами.

