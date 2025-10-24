«Горелым воняет»: школьник разобрал смартфон на уроке и устроил пожар В Донецке шестиклассник разобрал смартфон на уроке и устроил пожар

Ученик шестого класса донецкой школы № 15 разобрал смартфон во время урока и устроил пожар, информирует Telegram-канал Don Mash. По данным источника, инцидент произошел на занятиях по литературе. Известно, что у гаджета задымился аккумулятор.

Загорелся телефон, и у него взорвалась банка. Теперь у нас сигнализация и горелым воняет, — поделилась одна из учениц.

Источник пишет, что школьник испугался, и отбросил телефон на пол, где тот и вспыхнул. После этого в здании сработала пожарная тревога, всех учащихся и преподавателей эвакуировали. Огонь удалось потушить мокрой половой тряпкой, а помощь спасателей не понадобилась. Пока неизвестно, какие меры примут в отношении школьника.

