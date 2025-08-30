В Калининграде ребенок жарил с друзьями сосиски на мангале и загорелся

В Калининграде семилетний мальчик получил ожоги, пытаясь пожарить сосиски на мангале во дворе частного дома, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Инцидент произошел 28 августа в поселке Родники, когда компания детей решила отметить окончание летних каникул пикником.

В поселке Родники последние дни уходящего лета юные школьники решили отметить пикником. Мангал, стоящий во дворе дома одного из ребят, «определил», что главным блюдом будут жареные сосиски. Не привлекая внимания взрослых, занимавшихся на придомовой территории своими делами, дети решили проявить самостоятельность, — говорится в сообщении.

Согласно информации МЧС, мальчик подошел слишком близко к открытом огню, на нем вспыхнула одежда, что и стало причиной травмы. Пострадавшего госпитализировали с ожогами различной степени тяжести, он находится в отделении реанимации. Остальные участники пикника не пострадали.

