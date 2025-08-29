День знаний — 2025
29 августа 2025 в 10:34

Маленькая девочка осталась без присмотра родителей и упала в выгребную яму

В Новосибирске будут судить отца утонувшей в выгребной яме девочки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Малолетняя девочка осталась без присмотра родителей во дворе дома в Новосибирске и упала в выгребную яму, сообщили в управлении Следственного комитета России по Новосибирской области. В результате ребенок погиб. В отношении отца несовершеннолетней возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Новосибирске перед судом предстанет мужчина по обвинению в совершении причинения смерти по неосторожности дочери. <…> 13 июня 2025 года малолетняя дочь обвиняемого играла без присмотра родителей во дворе и упала в выгребную яму, — говорится в сообщении.

Уточняется, что отец девочки выкопал яму без соблюдения требований строительно-технических норм. В частности, она не была закрыта надлежащим образом. Причиной смерти ребенка оказалось попадание содержимого выгребной ямы в дыхательные пути.

Ранее в Дагестане пропала 17-летняя девушка, которая утонула в реке. Она упала в реку Терек в Кизляре. Чтобы снизить уровень воды и найти тело девушки, власти перекрыли течение.

Новосибирская область
СК РФ
дети
погибшие
утопления
утопленники
уголовные дела
несчастные случаи
