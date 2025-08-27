Девочка-подросток упала с моста в реку и не всплыла

Девочка-подросток упала с моста в реку и не всплыла В Дагестане больше суток разыскивают упавшую в реку 17-летнюю девушку

В Дагестане более суток ищут 17-летнюю девушку, которая утонула в реке, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, жительница упала в реку Терек в Кизляре утром 26 августа.

Для ее поисков даже перекрыли течение, чтобы упал уровень воды, и тело девушки можно было легче найти. На поиски погибшей сразу же бросились местные жители, которые своими силами прочесывают реку.

