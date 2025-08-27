День знаний — 2025
27 августа 2025 в 16:25

Девочка-подросток упала с моста в реку и не всплыла

В Дагестане больше суток разыскивают упавшую в реку 17-летнюю девушку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане более суток ищут 17-летнюю девушку, которая утонула в реке, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, жительница упала в реку Терек в Кизляре утром 26 августа.

Для ее поисков даже перекрыли течение, чтобы упал уровень воды, и тело девушки можно было легче найти. На поиски погибшей сразу же бросились местные жители, которые своими силами прочесывают реку.

22 августа российский пловец Николай Свечников прибыл в Стамбул, чтобы принять участие в межконтинентальном заплыве «Босфор-2025». Согласно текущей версии событий, россиянин почувствовал себя плохо и утонул.

Семья пловца в свою очередь начала сбор средств на услуги частного детектива и адвокатов в Турции. Родственники планируют собрать определенную сумму для финансирования поисков спортсмена. Собранные средства будут направлены на покрытие расходов на проезд и питание для волонтеров, проведение экспертизы, а также привлечение профессионального детектива. Кроме того, семья пропавшего пловца намерена подать иск против турецких СМИ.

Дагестан
утопленники
подростки
поиски
