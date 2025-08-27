Родные пропавшего пловца в Босфоре решили нанять частного детектива Семья пловца Свечникова открыла сбор средств на частного детектива и адвокатов

Семья Николая Свечникова, который пропал во время заплыва в проливе Босфор, начала сбор средств на услуги частного детектива и адвокатов в Турции, передает Telegram-канал Mash на спорте. Родственники планируют собрать определенную сумму для финансирования поисков спортсмена.

По данным канала, собранные средства будут направлены на покрытие расходов на проезд и питание для волонтеров, проведение экспертизы, а также привлечение профессионального детектива.

22 августа пловец Николай Свечников прибыл в Стамбул, чтобы принять участие в межконтинентальном заплыве «Босфор-2025». Согласно текущей версии событий, россиянин почувствовал себя плохо и утонул.

Ранее сообщалось, что семья пропавшего пловца намерена подать иск против турецких СМИ. Родственники уже обратились к адвокату, так как публикации о сигнале с трекера ухудшают их состояние. Родственница Николая, заявила, что его супруга сильно расстроена и напугана, ожидая новостей о муже.

До этого глава оргкомитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ заявил, что исчезновение Свечникова вызывает недоумение и беспокойство. По его мнению, произошедшее кажется нелогичным, учитывая опыт и профессионализм спортсмена.