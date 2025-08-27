Организаторы заплыва прокомментировали исчезновение россиянина в Босфоре

Исчезновение российского пловца Николая Свечникова в ходе заплыва в Босфоре кажется ненормальным и нелогичным с учетом его опыта, заявил в комментарии для РИА Новости глава оргкомитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ. Он предположил, что исчезновение связано со здоровьем россиянина.

Мне не кажется нормальной ситуация, когда во время соревнования пропадает столь опытный, профессиональный спортсмен. Он участвовал во многих соревнованиях, он сам тренер, приехал сюда с четырьмя учениками, все они доплыли до финиша, а он — нет. С точки зрения здоровья кажется нелогичным такое происшествие, — сказал Караташ.

22 августа Николай Свечников прибыл в Стамбул для участия в межконтинентальном заплыве «Босфор-2025». Он стартовал одним из первых, но до финиша не доплыл. На данный момент основная версия произошедшего заключается в том, что пловцу стало плохо, и он утонул.

Ранее адвокат Сергей Жорин сообщил, что родственники пропавшего пловца имеют право на компенсацию. По его словам, на сегодняшний день возможность получения выплат и их размер зависят от доказательств вины организаторов мероприятия.