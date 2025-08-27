Семья пропавшего в Босфоре россиянина подаст иск к турецким СМИ Семья пропавшего в Босфоре пловца Свечникова подаст иск к турецким СМИ

Семья пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова намерена подать иск против турецких СМИ за публикации о якобы подаваемом сигнале с его трекера, сообщают «Известия». Родственники уже обратились к адвокату, подчеркнув, что подобные сообщения усугубляют тяжелое состояние близких спортсмена.

Родственница спортсмена Алена отметила, что у супруги пловца Антонины паника. Женщина расстроенная и с надеждой ждет новости о муже.

Антонина сейчас в очень плохом состоянии, расстроена. Она в панике, с надеждой ждет любую новость, и тут говорится, что сигнал какой-то подается. <…> Это очень некрасиво — так расстраивать семью, — сказала Алена.

Свечников пропал 24 августа во время массового заплыва через Босфор в Стамбуле. Спортсмен пропал из виду и не добрался до финиша.

Ранее сообщалось, что Свечникова ищут более 500 человек. Поисковые операции ведутся как на воде, так и на суше. Катера и лодки исследуют территорию в радиусе до 50 километров от места исчезновения. В ночное время для поиска использовались подводные батискафы. Организаторы сообщили, что после заплыва сканирование трассы не выявило других пловцов.

Позже турецкий телеканал A Haber сообщил, что трекер Свечникова якобы подает сигнал из воды. Спасатели определили основную зону поиска спортсмена с учетом течения на Босфоре. Канал добавил, что однозначной версии по пропаже Свечникова до сих пор нет. Тем не менее, рассматривается предположение, что пловец мог выбраться на берег.