27 августа 2025 в 13:54

Семья пропавшего в Босфоре россиянина подаст иск к турецким СМИ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Семья пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова намерена подать иск против турецких СМИ за публикации о якобы подаваемом сигнале с его трекера, сообщают «Известия». Родственники уже обратились к адвокату, подчеркнув, что подобные сообщения усугубляют тяжелое состояние близких спортсмена.

Родственница спортсмена Алена отметила, что у супруги пловца Антонины паника. Женщина расстроенная и с надеждой ждет новости о муже.

Антонина сейчас в очень плохом состоянии, расстроена. Она в панике, с надеждой ждет любую новость, и тут говорится, что сигнал какой-то подается. <…> Это очень некрасиво — так расстраивать семью, — сказала Алена.

Свечников пропал 24 августа во время массового заплыва через Босфор в Стамбуле. Спортсмен пропал из виду и не добрался до финиша.

Ранее сообщалось, что Свечникова ищут более 500 человек. Поисковые операции ведутся как на воде, так и на суше. Катера и лодки исследуют территорию в радиусе до 50 километров от места исчезновения. В ночное время для поиска использовались подводные батискафы. Организаторы сообщили, что после заплыва сканирование трассы не выявило других пловцов.

Позже турецкий телеканал A Haber сообщил, что трекер Свечникова якобы подает сигнал из воды. Спасатели определили основную зону поиска спортсмена с учетом течения на Босфоре. Канал добавил, что однозначной версии по пропаже Свечникова до сих пор нет. Тем не менее, рассматривается предположение, что пловец мог выбраться на берег.

Босфор
заплывы
пловцы
иски
