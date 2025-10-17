Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 13:50

Крупный пожар произошел в частной школе

В МЧС сообщили о пожаре площадью 600 кв. м в школе Барнаула

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар вспыхнул в частной школе Барнаула, сообщили в главном управлении МЧС по Алтайскому краю. По данным ведомства, огонь охватил спортивный зал учебного заведения, который находится в отдельном здании.

На месте происшествия работают силы и средства первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Информация уточняется, — сказано в сообщении.

Уточняется, что школа расположена на Змеиногорском тракте города. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, Огонь удалось оперативно локализовать. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее пожар вспыхнул в шашлычной на улице Агалакова в Челябинске. По данным МЧС, огонь охватил площадь 18 квадратных метров. Прибывшие на вызов спасатели успешно ликвидировали возгорание, при этом из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

До этого сообщалось, что в жилом пятиэтажном доме в городе Сосновоборске произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров, что потребовало привлечения дополнительных сил пожарно-спасательных подразделений.

