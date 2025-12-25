Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР

Российские военные освободили Свято-Покровское в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что успех операции обеспечили бойцы «Южной» группировки войск.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что несколько украинских командиров были ликвидированы в результате удара по 103-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ близ Павловки. По информации источника, также подтверждены большие потери среди рядового состава противника.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли высокоточный удар по командному пункту ВСУ в Гуляйполе. Отмечается, что бункер находился в городской застройке и был уничтожен расчетом миномета «Тюльпан». Разрушение ключевого объекта управления серьезно нарушило координацию подразделений противника, добавили в ведомстве.