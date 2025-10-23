Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 05:17

На перерабатывающем российскую нефть НПЗ вспыхнул пожар

На получавшем российскую нефть по «Дружбе» НПЗ в Братиславе произошел пожар

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе, принадлежащем венгерской компании MOL Group, произошло возгорание, передает cznews.info. Данный завод проводил переработку российской нефти, поступавшей по трубопроводу «Дружба».

Отмечается, что причины возникновения пожара в настоящий момент устанавливаются компетентными службами. Местные и российские власти эту ситуацию не комментировали.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с NEWS.ru заявил, что Украина могла устроить диверсии на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии. По его мнению, из-за неудач в зоне боевых действий противник продолжит устраивать провокации, чтобы попытаться нанести вред России.

До этого стало известно, что два крупных инцидента произошли на нефтеперерабатывающих заводах в Восточной Европе. В Румынии взрыв прогремел на предприятии Petrotel-Lukoil в Плоешти, а в Венгрии пожар охватил крупнейший завод MOL в Сазхаломбатте.

Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара Вооруженными силами России по нефтеперерабатывающему заводу в Чугуеве Харьковской области. По его информации, на предприятии находились британские и украинские офицеры, которые были ликвидированы в результате атаки. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

нефть
пожары
Братислава
НПЗ
