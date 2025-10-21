В двух странах Евросоюза сгорели НПЗ с российской нефтью

В двух странах Евросоюза сгорели НПЗ с российской нефтью В Венгрии и Румынии произошли взрывы и пожары на НПЗ с российской нефтью

Два крупных инцидента произошли на нефтеперерабатывающих заводах в Восточной Европе, сообщает «Коммерсант». В Румынии взрыв прогремел на предприятии Petrotel-Lukoil в Плоешти, а в Венгрии пожар охватил крупнейший завод MOL в Сазхаломбатте. Оба объекта перерабатывали российскую нефть.

Причины происшествий устанавливаются, говорится в материале. Пожар в Венгрии удалось локализовать усилиями 17 пожарных расчетов, жертв и пострадавших не зафиксировано.

Ранее политолог Александр Дудчак предупредил о серьезных последствиях для Европы в случае полного отказа от российских энергоносителей. Эксперт отметил, что перевод экономики ЕС на военные рельсы лишает Союз возможности сохранить прежние торговые связи с Москвой.

Кроме того, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европейский союз не планирует возобновлять импорт российских энергоносителей после завершения украинского кризиса. В соответствии с решением Совета ЕС, транзит российского газа через территорию Союза будет запрещен с 1 января 2026 года, а поставки нефти прекратятся с 1 января 2028 года.