Политолог отреагировал на планы Евросоюза отказаться от российского газа Политолог Дудчак: Европа сильно пострадает в случае отказа от российского газа

Европу ждут тяжелые последствия в случае отказа от российских газа и нефти, заявил 360.ru политолог Александр Дудчак. Он отметил, что ЕС переводит экономику на военные рельсы, тем самым сжигая все мосты.

Может быть, все-таки у них не хватит газа и нефти, не дотянут до самых тяжелых последствий своего безумия. Очень хочется на это надеяться. Все-таки здравый смысл где-то там проклюнется сквозь толстый слой асфальта в европейском раю, и мы избежим самых тяжелых последствий, — высказался Дудчак.

Он напомнил, что сейчас европейцы получают газ из России по газопроводу «Южный поток» через Турцию. Помимо этого, Европа получает этот энергоресурс из Норвегии и Алжира.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран Евросоюза могут принять законопроект о полном запрете импорта газа из России. Инициаторы законопроекта считают, что у Венгрии и Словакии, зависящих от российских энергоносителей, было достаточно времени, чтобы найти другие источники газа.