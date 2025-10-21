Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 22:07

Ветеран «Альфы» ответил, кто может стоять за взрывами на европейских НПЗ

Ветеран «Альфы» Гончаров: Киев мог устроить диверсии на НПЗ в Венгрии и Румынии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина могла устроить диверсии на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его мнению, из-за неудач в зоне боевых действий противник продолжит устраивать провокации, чтобы попытаться нанести вред России.

С нами сейчас воюют страны НАТО — в основном Украина. Украина — страна-наемник, которая за деньги НАТО воюет и делает все, чтобы принести огромный вред России. Такие трагические ситуации идут от Украины, от ее спецслужб — СБУ и ГУР Украины. «Северный поток» взорвали. Мне уже задавали вопросы о том, что нависла угроза и над «Турецким потоком». Не имея успехов на линии фронта, украинским нацистам ничего не остается предъявить своим хозяевам, кроме терактов, диверсий и убийств, что они практически каждый день и делают. И, к сожалению, серьезные проблемы могут возникнуть как в нашей стране, так и за рубежом, — объяснил Гончаров.

Он отметил, что отношения между Украиной и Венгрией остаются напряженными. Украинские спецслужбы будут стремиться перекрыть поставки нефти и газа из России в Венгрию, вынуждая ее перейти на американские углеводороды, добавил Гончаров.

Венгрия никак не может принять ситуацию, которую исповедуют европейские страны. Поэтому Украина и Венгрия сейчас находятся в серьезных не только политических, но и личностных неприятных отношениях. На сегодняшний момент Украина будет делать все, чтобы испортить отношения и перекрыть все возможные ресурсы, которые поступают из России, — газовые или нефтяные, — чтобы ослабить Венгрию и заставить ее отказаться от наших ресурсов и перейти на американские. Сжиженный природный газ, который делают американцы, они засовывают по всему миру, — подытожил Гончаров.

Ранее стало известно, что два крупных инцидента произошли на нефтеперерабатывающих заводах в Восточной Европе. В Румынии взрыв прогремел на предприятии Petrotel-Lukoil в Плоешти, а в Венгрии пожар охватил крупнейший завод MOL в Сазхаломбатте.

Венгрия
Румыния
НПЗ
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
