Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 00:18

Железнодорожная авария произошла рядом с Братиславой

Полиция Словакии сообщила о столкновении двух поездов возле Братиславы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В окрестностях Братиславы произошло столкновение двух поездов, сообщила пресс-служба полиции Словакии в своих социальных сетях. ЧП потребовало экстренного реагирования всех спасательных служб.

Инцидент произошел в воскресенье, и на место происшествия немедленно были направлены оперативные группы полиции и спасателей. Информация о возможных пострадавших на данный момент уточняется.

Столкновение двух поездов рядом с Братиславой. Спасательные службы и полиция — на месте, — указали в полиции.

Представители правоохранительных органов подчеркнули, что более подробная информация будет предоставлена позже, по мере стабилизации обстановки на месте происшествия. Экстренные службы продолжают работу на месте инцидента, оценивая масштабы происшествия и оказывая необходимую помощь. Также устанавливаются причины аварии и его последствия.

Ранее сообщалось, что два теплохода «Клавдия» и «Опал» столкнулись на реке Дон в Ростовской области. В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры обратили внимание, что обошлось без жертв и пострадавших. Также удалось избежать разлива нефтепродуктов. Все обстоятельства ЧП устанавливаются. Волго-Донская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Братислава
полиция
столкновения
поезда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обратился к сотрудникам органов внутренних дел
Глава ДНР рассказал об окружении одного из стратегических городов в ДНР
Экстренная госпитализация, арест, крах карьеры: как сейчас живет Монеточка
Железнодорожная авария произошла рядом с Братиславой
Приметы 10 ноября: Параскева Пятница — Льняница и Бабья Заступница
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 ноября 2025 года
Силы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над одним из регионов
Новая жизнь Карабаха: как Азербайджан развивает регион, общие проекты с РФ
МИД Белоруссии объяснил, зачем Литва на самом деле закрыла границу
В BBC произошли перестановки из-за скандала с монтажом речи Трампа
Пушилин раскрыл подробности положения ВС РФ под Константиновкой
Шойгу прилетел в Каир для переговоров с египетским руководством
Главный тренер «Спартака» не смог сдержать эмоций после матча с «Ахматом»
«Будут искать убежище»: на Западе предупредили о сложной зиме для украинцев
Стармеру намекнули на неотложные дела в Британии
«Только в бинокль»: Израиль отверг помощь Турции по Газе
Россия пошла навстречу казахстанским дальнобойщикам
Иран и Россия заключили соглашение о торговле по морю
«Душа болит»: Гришаева высказалась о смерти Симонова
Пугачева дала один совет молодежи
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.