Железнодорожная авария произошла рядом с Братиславой Полиция Словакии сообщила о столкновении двух поездов возле Братиславы

В окрестностях Братиславы произошло столкновение двух поездов, сообщила пресс-служба полиции Словакии в своих социальных сетях. ЧП потребовало экстренного реагирования всех спасательных служб.

Инцидент произошел в воскресенье, и на место происшествия немедленно были направлены оперативные группы полиции и спасателей. Информация о возможных пострадавших на данный момент уточняется.

Столкновение двух поездов рядом с Братиславой. Спасательные службы и полиция — на месте, — указали в полиции.

Представители правоохранительных органов подчеркнули, что более подробная информация будет предоставлена позже, по мере стабилизации обстановки на месте происшествия. Экстренные службы продолжают работу на месте инцидента, оценивая масштабы происшествия и оказывая необходимую помощь. Также устанавливаются причины аварии и его последствия.

Ранее сообщалось, что два теплохода «Клавдия» и «Опал» столкнулись на реке Дон в Ростовской области. В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры обратили внимание, что обошлось без жертв и пострадавших. Также удалось избежать разлива нефтепродуктов. Все обстоятельства ЧП устанавливаются. Волго-Донская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.