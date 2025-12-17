В России запретят продавать табак и вейпы у транспортных остановок ГД приняла законопроект о запрете на продажу табака у остановок транспорта

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи табака и вейпов у транспортных остановок. Документ предложила рассмотреть Законодательная дума Хабаровского края в мае этого года.

В настоящее время никотинсодержащую продукцию нельзя продавать на железнодорожных вокзалах, станциях метро, аэропортах и морских портах. Однако теперь ограничение распространится и на ларьки у остановок. Мера может начать действовать в сентябре 2026 года.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что более половины точек с вейпами прекратили работу в регионе. Он отметил, что вопрос с продажей решается последовательно.

До этого сообщалось, что запрет на розничную продажу вейпов начнет действовать в Пермском крае с 1 марта 2026 года. За нарушение предусмотрены крупные штрафы: от 15 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — для юридических. При этом с 2024 года в регионе действует частичный запрет — вейпы нельзя продавать в павильонах.