Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 15:38

В Вологодской области более половины точек с вейпами прекратили работу

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Вологодской области прекратили работу более половины точек с вейпами, рассказал «ФедералПресс» губернатор региона Георгий Филимонов. Он отметил, что вопрос с продажей решается последовательно.

Уже имеем конкретные результаты: более половины торговых точек прекратили работу. На старте инициативы, 9 июня, в нашем регионе работало 316 торговых точек, из которых 178 уже прекратили свою деятельность, — рассказал Филимонов.

Губернатор отметил, что вейпы опасны из-за привлекательного внешнего вида и вкусовых свойств. По его словам, до конца года в регионе планируют закрыть все точки по продаже электронных устройств для курения.

Ранее сообщалось, что запрет на розничную продажу вейпов начнет действовать в Пермском крае с 1 марта 2026 года. За нарушение предусмотрены крупные штрафы: от 15 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — для юридических.

Вологодская область
губернаторы
вейпы
магазины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснил, когда не стоит использовать сленг при молодежи
Ушел из жизни основатель Российского православного университета
Цискаридзе объяснил проблему с покупкой билетов в Большой театр
«Единая Россия» заявила о доминировании в заксобраниях в РФ
Игру The Sims заблокируют в России? Что с ней не так, позиция Роскомнадзора
Женщина родила ребенка в беспилотном такси
Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» разоблачила схемы псевдокредитных брокеров
С осужденного бывшего мэра взыскали еще 1,4 млрд рублей
Цискаридзе назвал лучшего исполнителя партии принца в «Щелкунчике»
Первый истребитель пятого поколения Финляндии поднялся в воздух
УФСИН Владимирской области опровергло слухи о привилегированных отрядах
«Рвет в клочья»: на Западе высказались об активах России
Поцелуи с Ковальчук, шесть детей, карьера: как живет актер Алексей Комашко
Цискаридзе объяснил, по чьей вине все «сошли с ума» по «Щелкунчику»
Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте
На границе Польши с Белоруссией обнаружили туннель для мигрантов
Более 10 человек погибли в секторе Газа из-за шторма
В России выпустят новый букварь
«Нулевая вероятность»: раскрыта главная тайна рождения детей Пугачевой и Галкина
Стало известно, кто из россиян чаще всего выгорает на работе
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.