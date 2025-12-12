В Вологодской области более половины точек с вейпами прекратили работу

В Вологодской области прекратили работу более половины точек с вейпами, рассказал «ФедералПресс» губернатор региона Георгий Филимонов. Он отметил, что вопрос с продажей решается последовательно.

Уже имеем конкретные результаты: более половины торговых точек прекратили работу. На старте инициативы, 9 июня, в нашем регионе работало 316 торговых точек, из которых 178 уже прекратили свою деятельность, — рассказал Филимонов.

Губернатор отметил, что вейпы опасны из-за привлекательного внешнего вида и вкусовых свойств. По его словам, до конца года в регионе планируют закрыть все точки по продаже электронных устройств для курения.

Ранее сообщалось, что запрет на розничную продажу вейпов начнет действовать в Пермском крае с 1 марта 2026 года. За нарушение предусмотрены крупные штрафы: от 15 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — для юридических.