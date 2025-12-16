Новый год-2026
16 декабря 2025 в 11:31

Пожар в двухквартирном доме унес жизни женщины и двоих детей

В Вологодской области женщина и двое детей погибли при пожаре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожар начался в Кичменгском Городке Вологодской области, написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Кичменгско-Городецкого округа Андрей Андринович. По его словам, в результате погибли женщина и двое детей девяти и 10 лет.

16 декабря в 01:44 мск по адресу: Кичменгский Городок, ул. Заречная, дом 60, произошел пожар. Предварительно, погибла женщина 1997 года рождения и двое детей 2015 и 2016 годов рождения, — говорится в сообщении.

В управлении МЧС России по Вологодской области уточнили, что огонь вспыхнул в двухквартирном доме посреди ночи. Из одной квартиры эвакуировались двое жильцов, а из другой — мужчина с трехлетним сыном. Погибшими оказались его 28-летняя сожительница и еще двое детей.

Ранее в Москве пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры в девятиэтажном доме. Происшествие случилось на улице Лавочкина в районе Ховрино. В трехкомнатной квартире на четвертом этаже загорелась одна из комнат. Огонь охватил пять квадратных метров. В результате обошлось без погибших.

