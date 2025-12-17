Новый год-2026
17 декабря 2025 в 13:12

В Госдуме оценили идею лишать пенсии граждан-тунеядцев

Депутат Нилов раскритиковал идею лишать пенсии граждан-тунеядцев

Идея лишить пенсии граждан-тунеядцев не имеет логики, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он прокомментировал слова общественника Вадима Попова, предложившего оставить без выплат лиц, кто ни дня не работал и не делал взносы в Социальный фонд. По словам парламентария, существует категория людей, которые не могут трудоустроиться в силу жизненных обстоятельств.

У меня короткий ответ — у нас есть категории граждан, которые в силу домашних и жизненных обстоятельств не имеют возможности работать. Это женщины, которые всю жизнь занимаются домашним хозяйством, воспитывают детей, занимаются огородом, садом, скотиной. И что же предлагается? Лишить эту категорию женщин социальной пенсии? Социальная пенсия назначается на пять лет позже, чем страховая. Я против того, чтобы лишать людей этих выплат, — высказался Нилов.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш напомнил, что с 1 января 2026 года вступят в силу изменения в пенсионное законодательство. По его словам, поправки в основном затронут семьи, особенно многодетные. Парламентарий пояснил, что главное изменение — полное включение периода ухода за ребенком до 1,5 года в страховой стаж родителя для каждого ребенка без прежних ограничений.

