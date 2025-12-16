Новый год-2026
16 декабря 2025 в 09:27

Россиянам напомнили о пенсионных поправках в 2026 году

Депутат Панеш: с 1 января начнут действовать важные пенсионные поправки

Каплан Панеш Каплан Панеш Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Ряд изменений в пенсионном законодательстве начнет действовать с 1 января 2026 года, напомнил в беседе с ТАСС депутат Госдумы Каплан Панеш. Эти поправки в первую очередь коснутся семей, особенно многодетных. Депутат пояснил, что еще недавно существовало ограничение, согласно которому период ухода за детьми засчитывался суммарно не более чем за шесть лет, что эквивалентно уходу максимум за четырьмя детьми.

С 1 января 2026 года в силу вступают важнейшие для миллионов россиян поправки в пенсионное законодательство. <...> Ключевое изменение — полное включение периода ухода за ребенком до полутора лет в страховой стаж родителя для каждого ребенка без прежних ограничений, — сказал парламентарий.

Помимо этого, с 1 января 2026 года планируется индексация страховых пенсий по старости. Ее размер составит 7,6%.

Ранее сообщалось, что в 2026 году минимальный размер пенсионных выплат в России будет привязан к величине прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Данный показатель устанавливается как на федеральном, так и на региональном уровне. Термин «минимальная пенсия» отсутствует в законодательстве, однако государство гарантирует, что совокупный доход неработающего пенсионера не может быть ниже установленного прожиточного минимума. На федеральном уровне ПМП на 2026 год составит 16 288 рублей.

